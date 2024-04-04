У Балтійському морі відремонтували трубопровід Balticconnector після інциденту з якорем

Новини

У Балтійському морі відремонтували морський трубопровід Balticconnector, який зʼєднує Естонію і Фінляндію. Його запустять в роботу 22 квітня після піврічної перерви.

Про це повідомили фінська й естонська компанії Gasgrid і Elering.

Цілісність і міцність трубопроводу перевірили тиском води. Тепер фахівці поетапно повертатимуть його до роботи: промиють, усунуть залишки води, проведуть додаткові перевірки, осушать й остаточно заповнять газом.

Elering і Gasgrid закрили Balticconnector у ніч на 8 жовтня 2023 року, бо тиск у газопроводі почав стрімко падати — це свідчило про витік із трубопроводу.

Що сталося з газопроводом і кабелями між країнами

8 жовтня газопровід у фінській економічній зоні й телекомунікаційний кабель в естонській економічній зоні, що зʼєднує країни, зазнали пошкоджень. Пізніше у Фінляндії повідомили, що витік з газопроводу Balticconnector стався «через зовнішню діяльність». Слідів вибухівки не знайшли. Пізніше Швеція заявила, що третя лінія, яка сполучає Стокгольм і Таллінн, пошкодилася приблизно одночасно з двома іншими. У справі фігурують китайське судно NewNew Polar Bear і російське Sevmorput. Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що газопровід пошкодив якір — його знайшли на дні моря. А Естонія вважає «повʼязаними» три інциденти з пошкодженнями підводних газопроводу і кабелів.

Balticconnector — це газопровід, який має дві гілки. Ним природний газ транспортується між Фінляндією та Естонією залежно від попиту та пропозиції. Протяжність Balticconnector становить 77 кілометрів, він почав роботу у 2020 році.