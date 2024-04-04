Reuters: Санкції США заважають росії ремонтувати нафтопереробні заводи

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Росія зіткнулась з проблемами щодо ремонту своїх нафтопереробних заводів через американські санкції.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Інженери російської нафтової компанії «Лукойл» 4 січня виявили несправність турбіни на своєму НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). Однак відремонтувати турбіну їм не вдається, оскільки єдина компанія, яка знає, як це зробити, є американською.

Мова про UOP — американську багатонаціональну інженерну компанію, що розробляє та постачає технології для нафто- та газопереробки, а також нафтохімічного виробництва. Вона вийшла з росії після того, як країна вторглася в Україну в лютому 2022 року.

«Вони (інженери) кинулися шукати запчастини, але нічого не змогли знайти. Потім вся установка просто зупинилася», — розповіло джерело, близьке до «Лукойлу».

Чотири інших джерела повідомили, що установка каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, не працює з січня, і було незрозуміло, коли її можна буде відремонтувати через брак досвіду в росії. Установка КК-1 є однією з двох установок каталітичного крекінгу на заводі.

В результаті НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — четвертий за величиною в росії — скоротив виробництво бензину на 40%, за словами двох джерел.

Згідно з підрахунками Reuters, нинішній збій обійдеться «Лукойлу» в майже $100 мільйонів втрачених доходів на місяць, виходячи з середньої ціни російського бензину в $587 за тонну.

Труднощі з ремонтом російських НПЗ посилилися на тлі атак українських безпілотників, які цього року вразили щонайменше десяток російських нафтопереробних заводів, повідомили джерела в галузі. Згідно з підрахунками Reuters, напади змусили російські нафтопереробні заводи закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.