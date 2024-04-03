Politico: Союзники росії вмовляють ЄС не конфісковувати заморожені активи Кремля
- Автор:
- Оля Березюк
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Reuters / «Бабель»
Країни, що симпатизують росії, вимагають від ЄС відмовитися від будь-яких планів щодо масової конфіскації російських державних активів.
Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела.
За даними ЗМІ, представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії приватно вмовляють ЄС опиратись тиску з боку США та Великої Британії щодо конфіскації понад €200 мільярдів російських державних активів, які вони заморозили після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
«Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї. Занепокоєння полягає в тому, що це створить прецедент — іншими словами, ці країни побоюються, що вони можуть бути наступними, хто програє», — сказав один зі співрозмовників Politico.
Ще один неназваний дипломат з країни, яка не є членом ЄС, зазначив, що «росіяни могли попросити своїх друзів влаштувати цей галас».
Якщо це так, то лобіювання цих країн відбуватиметься за схемою, схожою з тією, що спостерігалася після початку війни в Україні, коли уряди, які не завжди виступали на підтримку росії, все ж виконували деякі доручення Москви.
Наприклад, Туреччина, Китай і ОАЕ дозволили росії уникнути деяких західних санкцій, введених після початку повномасштабного вторгнення, що дало поштовх її економіці й дозволило їй фінансувати свою військову машину.
Аргумент країн Перської затоки полягає в тому, що арешт російських активів може затягнути війну і змусити їх стати на чийсь бік всупереч їхньому бажанню.
Ескалація війни й можливість поразки росії суперечать інтересам країн Перської затоки, вважає Теодор Карасик, старший радник консалтингової компанії Gulf State Analytics.
За його словами, країни Перської затоки не хочуть розвалу рф. Крім того, використання російських активів для відновлення України може підірвати їхні амбіції відігравати провідну роль у повоєнній відбудові країни, додав аналітик.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості, щоб використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України.
- Президент США Джо Байден хоче, щоб країни «Великої сімки» досягли прогресу в реалізації планів щодо використання заморожених російських активів на користь України до зустрічі лідерів у червні 2024 року. Байден у приватному порядку заявив своїм союзникам, що в разі програшу України міжнародний порядок буде перевернутий принаймні на наступні пʼять десятиліть.
- Влада Британії заявляла, що країна готова позичити Україні всі заморожені у Сполученому Королівстві активи Російського центрального банку. Це послугує гарантією того, що рф виплатить Києву репарації після закінчення війни.
- Financial Times писав, що Україна може в липні отримати першу частину доходів від заморожених в ЄС російських активів.