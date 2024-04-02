Премʼєр Ізраїлю визнав удар ЦАХАЛ по гумконвою World Central Kitchen у секторі Гази
- Автор:
- Оля Березюк
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Flickr / Israelipm
Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що удар по гуманітарному конвою організації World Central Kitchen у секторі Гази випадково здійснила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Його цитують Reuters та Jerusalem Post.
«На жаль, минулої доби сталася трагічна подія, в якій наші сили ненавмисно завдали шкоди некомбатантам в секторі Гази», — сказав Нетаньягу у відеозверненні.
Він додав, що «на війні таке трапляється», і запевнив, що Ізраїль ретельно розслідує інцидент.
У ЦАХАЛ зазначили, що почали розслідування інциденту, яке «допоможе зменшити ризик повторення подібних випадків».
- Про атаку по гуманітарному конвою WCK стало відомо вранці 2 квітня. У ній загинули семеро працівників організації — вони саме поверталися зі складу в місті Дейр-аль-Балах, де розвантажили понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги.
- Атака сталася на тлі активних бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС, що тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
- На початку березня США вперше десантували гуманітарну допомогу палестинцям у Газі, доставивши понад 38 тисяч страв. 10 березня армія США направила корабель до Гази, щоб побудувати тимчасовий пірс, через який палестинцям доставлятимуть гуманітарну допомогу. Газа перебуває під блокадою ізраїльського флоту з 2007 року, коли ХАМАС взяв контроль над анклавом. Там немає портової інфраструктури.
- 12 березня до Гази вирушив перший корабель з гуманітарною допомогою від World Central Kitchen.