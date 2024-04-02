Південна Корея ввела санкції проти російських громадян, суден та компаній через їхню співпрацю з КНДР

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Південна Корея ввела санкції стосовно двох росіян та їх компаній, причетних до незаконного відправлення північнокорейських ІТ-спеціалістів у рф, щоб допомогти їм заробити валюту для програми ядерних і ракетних розробок.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Південної Кореї.

Зокрема, під санкції потрапили компанії «Интеллект» та «Содействие», а також їхні керівники Сергій Козлов і Олександр Панфілов.

Козлова та його компанію підозрюють в допомозі КНДР заробляти іноземну валюту, надаючи документи для північнокорейських робітників у рф. Компанія «Содействие» брала участь у переправленні північнокорейських робітників до рф, в тому числі сприяла їх вʼїзду та перебуванню в країні.

Південна Корея також ввела санкції проти російських суден Angara та Lady R, залучених до перевезення контейнерів з військовими вантажами між росією та КНДР.

Російське вантажне судно Lady R у 2023 році підозрювалось у поставках зброї в рф з Південно-Африканської Республіки. Судно заходило на військову базу «Саймонстаун», але президент ПАР Сиріл Рамафоса запевняв, що воно доставило вантаж для армії ПАР і назад не везло зброю. США ж мали протилежну інформацію.

У червні 2023 року міністр оборони країни Тенді Модіз визнала, що на Lady R була зброя, але запевняла, що вантаж призначався її країні — це нібито старе замовлення 2018 року. «Бабель» писав про Lady R і детально описував маршрут корабля.

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, зараз Lady R стоїть поблизу Владивостока, від якого до північнокорейського порту Чхонджін трохи більше 200 км. Саме з цього порту КНДР постачає зброю рф в обмін на нафту.

Згідно з новими санкціями, які набувають чинності 3 квітня, без спеціального дозволу російські судна не зможуть заходити в порти Південної Кореї, а громадянам Південної Кореї буде заборонено проводити фінансові операції з підсанкційними особами та компаніями.

Як зазначає Yonhap, нові санкції запровадили після того, як Рада Безпеки ООН через вето росії не змогла продовжити мандат групи експертів, які здійснюють моніторинг обмежень проти Північної Кореї. Мандат групи продовжувався щорічно з моменту її заснування у 2009 році.

Спостерігачі звинувачують рф у прагненні уникнути моніторингу ООН, оскільки вона прагне поглибити військові звʼязки з Північною Кореєю на тлі війни проти України.