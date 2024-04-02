У Пакистані призупинили вирок увʼязнення на 14 років експремʼєру Хану і його дружині

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Апеляційний суд Пакистану призупинив 14-річний термін увʼязнення для колишнього премʼєр-міністра Імрана Хана та його дружини Бушру Бібі у справі про корупцію. Однак подружжя не вийде на волю, оскільки вони вже відбувають покарання в інших справах.

Про це пише Associated Press.

Як сказав речник пакистанської партії Імрана Хана «Техрік-е-Інсаф», Верховний суд Ісламабаду призупинив вирок після розгляду апеляції адвоката подружжя. Суд постановив звільнити пару під заставу, та цього не станеться, поки вони увʼязнені за іншими вироками.

Адвокат подружжя Алі Зафар наполягав, що під час судового засідання Імран Хан і Бушру Бібі не отримали права на справедливий суд. Адвокат назвав Хана політичною жертвою і додав, що пара не була причетна до будь-яких протиправних дій.

Наприкінці січня пакистанський суд визнав Хана і Бібі винними у продажі державних подарунків. Крім увʼязнення, подружжю заборонили балотуватися на державні посади протягом 10 років, а також наклали на них штраф — 757 мільйонів рупій (приблизно $9,1 мільйона).

Перші підозри в корупції Хану, який обіймав посаду премʼєра Пакистану з 2018 по 2022 рік, висунули в жовтні 2022 року. Наразі проти нього порушено понад 170 судових справ. У травні 2023 року суд заарештував Хана, але через масштабні акції протесту в усій країні йому змінили запобіжний захід і дозволили повернутися додому. Імран Хан залишається популярним у Пакистані.