Bloomberg: росія після атак на НПЗ планує скоротити експорт дизелю до пʼятимісячного мінімуму

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Росія планує скоротити щоденний експорт дизельного пального з ключових західних портів у квітні до найнижчого за останні пʼять місяців рівня.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, завантаження дизельного пального з трьох основних портів країни на Чорному і Балтійському морях, включаючи деякі обсяги з Білорусі, в цьому місяці впаде приблизно до 2,29 мільйона тонн.

Таким чином, росія експортуватиме трохи більш як 569 тисяч барелів на день — це на 21% менше порівняно з фактичним добовим експортом у 724 тисячі барелів з тих же портів у березні, пишуть журналісти, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.

Росія скорочує морські поставки дизельного пального, оскільки щотижневі обсяги переробки нафти впали до 10-місячного мінімуму після атак безпілотників.

Крім того, сезонне технічне обслуговування, яке триватиме до літа, тимчасово знизить пропускну здатність деяких російських нафтопереробних заводів, що також вплине на потоки дизельного пального в країні.