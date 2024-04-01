Bloomberg: росія після атак на НПЗ планує скоротити експорт дизелю до пʼятимісячного мінімуму
- Автор:
- Оля Березюк
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Skitterphoto / Pixabay
Росія планує скоротити щоденний експорт дизельного пального з ключових західних портів у квітні до найнижчого за останні пʼять місяців рівня.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними агентства, завантаження дизельного пального з трьох основних портів країни на Чорному і Балтійському морях, включаючи деякі обсяги з Білорусі, в цьому місяці впаде приблизно до 2,29 мільйона тонн.
Таким чином, росія експортуватиме трохи більш як 569 тисяч барелів на день — це на 21% менше порівняно з фактичним добовим експортом у 724 тисячі барелів з тих же портів у березні, пишуть журналісти, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.
Росія скорочує морські поставки дизельного пального, оскільки щотижневі обсяги переробки нафти впали до 10-місячного мінімуму після атак безпілотників.
Крім того, сезонне технічне обслуговування, яке триватиме до літа, тимчасово знизить пропускну здатність деяких російських нафтопереробних заводів, що також вплине на потоки дизельного пального в країні.
- З початку 2024 року Україна посилила атаки на нафтогазові обʼєкти на території росії — НПЗ, нафтобази й газові термінали.
- Зокрема, 13 березня в російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод. До цього дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі. Водночас нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку. 17 березня в росії через атаку дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.
- На тлі атак біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо від початку року зросли на 8—23%.
- 22 березня видання Financial Times писало, що США навіть закликали Україну припинити напади на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати атаки на українську енергетику у відповідь.
- Наприкінці березня у росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — випуск бензину в країні впав на 7,4% і становить 754,6 тисячі тонн.