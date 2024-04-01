Reuters: Іран попереджав росію про велику «терористичну атаку» перед нападом на Crocus City Hall

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Іран попереджав росію про можливість великої «терористичної операції» на її території ще напередодні нападу на концертний зал Crocus City Hall у Красногорську Московської області.

Про це агентству Reuters повідомили три джерела.

«За кілька днів до атаки в росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт всередині росії, отриманою під час допитів заарештованих у звʼязку зі смертоносними вибухами в Ірані», — повідомило одне з джерел.

Мова про вибух в іранському місті Керман під час церемонії на вшанування памʼяті загиблого генерала Касема Сулеймані, в результаті якого загинуло близько 100 людей. Міністерство розвідки Ірану заявило в січні, що заарештувало 35 осіб, причетних до вибухів, зокрема і командира терористичного угруповання «Ісламська держава—Хорасан» — афганської філії «Ісламської держави».

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані, а джерела американської розвідки заявляли, що «Ісламська держава — Хорасан» здійснила і теракти 3 січня в Ірані, і стрілянину 22 березня в Crocus City Hall.

Друге джерело журналістів повідомило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про майбутню атаку, не було конкретних деталей щодо часу і точної мети.

«Їм (членам «Ісламської держави — Хорасан») було доручено підготуватися до значної операції в росії... Один з терористів (заарештований в Ірані) сказав, що деякі члени угруповання вже поїхали до росії», — повідомив співрозмовник Reuters.

Третє джерело, неназваний високопоставлений співробітник служби безпеки, сказав, що «оскільки Іран роками був жертвою терористичних атак, іранська влада виконала своє зобовʼязання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів».

Джерело, знайоме з розвідданими США про майбутню атаку в росії, повідомило, що вони базуються на перехоплених «розмовах» між бойовиками «Ісламської держави — Хорасан».

Що відомо про теракт у Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». Один з терористів під час атаки кричить арабською «Убий їх усіх» та «Невірні будуть переможені». Також він прославляє Аллаха. Усі четверо вели невибірковий вогонь по людях, а один із них перерізав горло пораненим.

Того ж дня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.

За останніми даними, внаслідок теракту загинуло 143 людини.