Reuters: Росії стало важче експортувати нафту, бо Китай, ОАЕ і Туреччина посилили контроль за банками

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Російські нафтові компанії стикнулися із затримками до кількох місяців в оплаті за сиру нафту та паливо, оскільки банки в Китаї, Туреччині й Обʼєднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) посилили контроль через побоювання вторинних санкцій США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Затримки платежів скорочують доходи росії та роблять їх нестабільними. Це дозволяє США досягти подвійної мети в галузі санкцій — зірвати надходження грошей до рф, не перериваючи глобальних енергетичних потоків.

В останні тижні кілька банків у Китаї, ОАЕ і Туреччині посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви, йдеться в даних восьми банківських і торгових джерел. Банки, побоюючись вторинних санкцій США, почали просити своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна підсанкційна фізична чи юридична особа не бере участі в угоді та не є бенефіціаром платежу.

В ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) та Ісламський банк Дубая (DIB) заблокували кілька рахунків, повʼязаних із торгівлею російськими товарами. Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat і Vakifbank, а також китайські банки ICBC і Bank of China досі обробляють платежі, але витрачають на це тижні або місяці.

Банки відмовляються це коментувати. Однак представник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що проблеми з платежами справді є, коли його запитали про повідомлення про сповільнення виплат китайських банків.

Що передувало

У грудні 2022 року країни G7 і ЄС запровадили граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Москва почала обходити ці обмеження за допомогою тіньового флоту — танкерів, які ходять під прапорами країн, що не приєдналися до санкцій та перебувають у володінні російських компаній.

За даними Bloomberg, у 2023 році майже вся російська нафта, яку поставляли морем, продавалася за ціною вище за $60 за барель. У грудні 2023 року США та інші країни G7 оголосили про посилення заходів щодо контролю за дотриманням «цінової стелі» на російську нафту. Під санкції почали потрапляти судноплавні компанії та танкери.

Утім, росія досі залишається одним з найбільших світових експортерів енергоресурсів, навіть попри санкції Заходу, накладені на її нафтогазовий сектор. Наприкінці минулого року повідомляли, що щомісячний дохід росії від експорту нафти зараз більший, ніж був до повномасштабного вторгнення в Україну. У жовтні 2023 року чистий дохід від російської нафти сягнув $11,3 мільярда, що становить 31% від загального прибутку російського бюджету за місяць. Це рекордний показник з травня 2022 року.