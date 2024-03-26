Bloomberg: Дехто з близького оточення путіна вважає, що Україна не причетна до теракту в Crocus City Hall

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Тоді як лідер рф володимир путін продовжує стверджувати, що Україна може бути причетною до теракту в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, дехто з його найближчого оточення з ним не погоджується.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотири джерела, тісно повʼязані з Кремлем.

За їхніми словами, доказів причетності України немає, і путін був присутній на обговореннях, де посадовці з цим погодилися. Втім, він, як і раніше, сповнений рішучості використати теракт проти України, зазначає одне з джерел на засадах анонімності.

Водночаc, за словами джерел, кремлівські чиновники були шоковані неспроможністю служб безпеки запобігти стрілянині. Майже ніхто з їхніх знайомих у російській політичній і бізнес-еліті не вірить, що за нападом стоїть Україна.

Путін двічі намагався привʼязати Україну до теракту в Москві, хоча відповідальність на себе взяла «Ісламська держава». Напередодні російський лідер визнав, що атаку здійснили ісламістські бойовики, але при цьому заявив: «Нас цікавить, хто замовник».

Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев — один із тих, хто охоче підтримує путінський наратив про причетність України до теракту. «Звичайно, Україна», — відповів він журналістам на запитання, хто несе відповідальність — «Ісламська держава» чи Україна.

«Терористи і ті, хто за ними стоїть, — кривавий режим України, США, ЄС — сподіваються, що такими терористичними атаками вони зможуть розколоти наше суспільство. Ми повинні зробити все, щоб консолідація була ще міцнішою», — заявив голова Держдуми Вʼячеслав Володін.

Директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков також бездоказово стверджує, що теракту сприяли українські, американські та британські спецслужби.

«Служби безпеки знають, що це була «Ісламська держава», але після зауважень путіна у них немає іншого вибору, окрім як виконувати накази та доводити, що була причетність України чи Заходу», — сказав експерт з питань ФСБ та російської розвідки Андрій Солдатов.

7 та 8 березня США, Канада, Німеччина, Чехія, Швеція, Латвія та Південна Корея попередили про ризик терактів у Москві, зокрема й поділилися з росією розвідданими про підготовку бійців «Вілаят Хорасан» (афганський осередок ІД). Путін за три дні до нападу бойовиків на зустрічі з офіцерами ФСБ назвав це спробою «дестабілізувати російське суспільство».

За словами двох джерел, близьких до російської влади, служби безпеки рф не зреагували своєчасно на попередження США, і деяких чиновників через це можуть усунути від виконання своїх обовʼязків.

Водночас Бортніков визнав, що спецслужби США попереджали Москву про загрозу теракту. Він каже, що інформація від американців була загальною — теракт планувався не на концерті, а під час псевдопрезидентських виборів.

ФСБ нібито реагувала на цю інформацію і перевірила «конкретні групи та конкретних людей», але на той момент загроза «не підтвердилася».

Що сталося в Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли четверо чоловіків і почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

ФСБ стверджувала, що терористи з Crocus City Hall планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні. ГУР ще в день теракту заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка зрештою закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні й тотальну мобілізацію в рф.

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». Один з терористів під час атаки кричить арабською «Убий їх усіх» та «Невірні будуть переможені». Також він прославляє Аллаха. Усі четверо вели невибірковий вогонь по людях, а один із них перерізав горло пораненим.

24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.

Сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що терористи, які вчинили теракт у Crocus City Hall, спочатку їхали у бік білоруського кордону, але розвернулися і попрямували на українсько-російський кордон.

За останніми даними, кількість загиблих у Crocus City Hall сягнула 139. Серед них один громадянин Молдови.