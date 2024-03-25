У Харкові достроково закінчать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
У Харкові достроково закінчать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії. Ситуація в місті залишається складною — світла нема у 215,8 тисячі споживачів.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Дострокове завершення опалювального сезону дозволить забезпечити світлом максимальну кількість споживачів і дати гарячу воду в будинки харківʼян. Відключати теплопостачання почнуть відзавтра — температура повітря на вулиці для цього сприятлива, повідомив Терехов.
У місті застосовують графіки погодинних відключень, однак сьогодні в Харкові змогли відновити живлення метро. Інтервал руху підземки — 20 хвилин.
Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що рішення про закінчення опалювального сезону в кожному з регіонів, які постраждали від російських ракет, ухвалюватимуть окремо, в залежності від температури довкілля.
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