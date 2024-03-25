За ніч ППО збила 8 з 9 дронів Shahed — окупанти цілили по енергоструктурі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
За ніч українські сили ППО збили 8 з 9 дронів Shahed у межах Миколаївської та Одеської областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
В Одесі окупанти пошкодили один із високовольтних енергообʼєктів «Укренерго», через це без світла залишилися жителі Пересипського району. У місті та районі запроваджують екстрені відключення світла — ситуація з електропостачанням залишається складною.
Росіяни також поцілили в енергообʼєкт на Миколаївщині — там спалахнула пожежа, однак минулося без постраждалих. Також уламки безпілотника пошкодили будинки в Миколаєві. Попередньо, у місті постраждали 11 людей — з них 9 отримали медичну допомогу на місці, а двох госпіталізували.
- Російська атака на енергосистему України в пʼятницю, 22 березня, стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення — ДТЕК втратив половину генераційних обʼєктів. Це завдало збитків щонайменше на €100 мільйонів.