В Одесі знову діють екстрені відключення світла. Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Reuters / «Бабель»
У ніч на 25 березня російська війська пошкодили один із високовольтних енергообʼєктів «Укренерго» в Одесі. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району.
Про це пише пресслужба ДТЕК.
Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури, однак ситуація залишається складною — у місті й районі запроваджують екстрені відключення світла.
Щоб зменшити навантаження на мережу, сьогодні в Одесі не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.
Уночі ворог також вдарив по енергообʼєкту на Миколаївщині — там спалахнула пожежа, минулося без постраждалих.
- 22 березня росія вчинила найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. Інфраструктура Одеси зазнала значних руйнувань після обстрілу, однак енергетики змогли заживити місто 24 березня.
- Російська атака на енергосистему України в пʼятницю, 22 березня, стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення — ДТЕК втратив половину генераційних обʼєктів. Це завдало збитків щонайменше на €100 мільйонів.