МВФ оновив програму підтримки України. Що змінилося

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Міжнародний валютний фонд оновив меморандум про економічну та фінансову політику в межах третього перегляду кредитної програми для України. Нових маяків не додали, однак три «старі» вимоги відклали на кілька місяців.

Зокрема, маяк про зміни до процесуального кодексу посунули з березня на кінець квітня, маяк про методологію наглядової оцінки ризиків — з кінця червня на кінець грудня, а маяк про політику держвласності — з кінця серпня на кінець грудня.

Крім цього, до формулювання перманентного структурного маяка про те, що всі націоналізовані несистемні банки мають передаватися Фонду гарантування вкладів, додали, що їх ще й не повинні докапіталізовувати.

Загалом Україна виконала 21 з 35 вимог, що записані в меморандумі.

Що треба зробити до наступного перегляду

До наступного перегляду кредитної програми Україна має виконати дві вимоги МВФ.

До кінця березня необхідно посилити підтримку малого і середнього бізнесу через програму кредитів «5—7—9».

До кінця квітня необхідно внести зміни до процесуального кодексу — справи в першій інстанції має розглядати один антикорупційний суддя або колегія з трьох антикорупційних суддів. Кабмін вже зареєстрував відповідний законопроєкт № 10178.

Які вимоги необхідно виконати далі

Україна має виконати низку важливих вимог до червня 2024 — це, зокрема, перезавантаження Бюро економічної безпеки, зовнішній аудит фінансового стану компаній центрального теплопостачання, відокремлення боргів до і після лютого 2022 року.

Далі до кінця липня необхідно провести аудит податкових пільг і втрат від них для дизайну реформи, а також ухвалити закон, який запустить новий незалежний суд (замість ліквідованого ОАСК) для розгляду адміністративних справ проти держорганів — йдеться про НБУ, НАБУ і НАЗК.

До кінця вересня необхідно визначити найбільш постраждалі від війни держкомпанії та оцінити фіскальні та квазі-фіскальні ризики, а ще завершити зовнішній аудит ефективності НАБУ за участі трьох незалежних експертів з міжнародним досвідом та опублікувати його звіт.

До кінця жовтня на Україну чекає діагностика процесу підготовки середньострокового бюджету для посилення стратегічного підходу до бюджету і розробка політики державної власності держпідприємств, дивідендної політики та стратегії приватизації (раніше кінцевим терміном для цього був серпень 2024 року).

А вже до кінця грудня 2024 року необхідно підготувати засади оздоровлення банків й ухвалити постанову Кабміну з планом дій та таймлайном, які встановлять чіткий зв’язок між середньостроковим бюджтеним плануванням і капітальними видатками, а також визначать Мінфін відповідальним за нагляд.

Допомога від МВФ

Чотирирічну програму розширеного фінансування України (The Extended Fund Facility) обсягом $15,6 мільярда МВФ затвердив у березні 2023 року. Програма входить до загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму $115 мільярдів.

Програму скоординували з Європейським Союзом, США та іншими країнами «Великої сімки», які пообіцяли фінансову підтримку, щоб допомогти Україні покрити бюджетний дефіцит.