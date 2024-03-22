Палата представників США ухвалила бюджетний пакет на $1,2 трильйона для запобігання шатдауну

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Палата представників США ухвалила законопроєкт про державне фінансування на $1,2 трильйона. Цей пакет стосується міністерств оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоровʼя і соціальних служб — його направили до Сенату за кілька годин до кінцевого терміну.

Про це пише The Hill.

Законопроєкт здобув 286 голосів конгресменів, 134 голосували проти — переважно республіканці. Після схвалення у Сенаті його підпише президент США Джо Байден — і це забезпечить фінансування американського уряду до кінця фінансового року (до 30 вересня).

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон казав, що законопроєкт про додаткове фінансування для України розглянуть, щойно вирішать питання з фінансуванням федерального уряду. Тож для України важливо, щоб схвалення законопроєкту відбулося якомога скоріше.

9 березня 2024 року Сенат США схвалив пакет законопроєктів про витрати на суму $460 мільярдів, щоб уникнути закриття багатьох ключових держустанов США (шатдауну). Його ухвалили за кілька годин до кінцевого терміну. Того ж дня його підписав президент США Джо Байден.