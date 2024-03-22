Bloomberg: Після атак українських дронів нафтопереробка в росії впала до десятимісячного мінімуму

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Після атак українських дронів по кількох великих російських нафтопереробних заводах середньодобова швидкість переробки нафти в рф впала до найнижчого тижневого рівня за останні десять місяців.

Так, російські НПЗ з 14 до 20 березня переробляли 5,03 мільйона барелів нафти на день. Згідно з розрахунками Bloomberg, це на понад 400 тисяч барелів на день менше за середній показник на перші 13 днів березня.

Цього року під удар потрапили 13 великих нафтопереробних заводів росії і два невеликі. Через це на день рф втрачала 480—900 тисяч барелів переробних потужностей, пише Bloomberg. Але фактичне скорочення загального обсягу переробки нафти на нафтопереробних заводах рф може бути меншим, оскільки інші неушкоджені заводи збільшили свою продуктивність.

Наприкінці минулого тижня в росії через атаку дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф. Це вже котрий російський нафтовий обʼєкт, який постраждав від безплотників. Зокрема, 13 березня в російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод. До цього дрони атакували НПЗ у Нижегородській області та нафтобазу в Орлі. При цьому нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижегородській області втратив частину своїх потужностей через атаку.

За відсутності нових дронових атак продуктивність російських нафтопереробних заводів у найближчі декілька тижнів може коливатися в межах від 5 до 5,2 мільйона барелів на день. Це повʼязано не тільки зі збитками, завданими дронами, але і з початком планового сезонного технічного обслуговування.

За попередніми оцінками, атаки безпілотників можуть скоротити російське виробництво дизельного палива на 6—8%, причому постраждають лише експортні потоки.

Однак росія досі залишається одним з найбільших світових експортерів енергоресурсів, навіть попри санкції Заходу на її нафтогазовий сектор. Наприкінці минулого року повідомляли, що щомісячний дохід росії від експорту нафти був більшим, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну.