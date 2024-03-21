Від нічної ракетної атаки на Київ постраждав склад ROZETKA

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Під час нічної масованої ракетної атаки на Київ значних пошкоджень зазнав склад та транспорт інтернет-магазину ROZETKA.

Про це у Facebook повідомив співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.

«На фото — наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)», — написав він.

Під час удару на зміні в приміщенні складу було 99 людей, але вони вчасно спустилися в бомбосховище. Ніхто не постраждав.