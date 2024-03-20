ООН: Голод у Газі через ізраїльські обмеження на допомогу може вважатися воєнним злочином
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ізраїльські обмеження на ввезення гуманітарної допомоги в сектор Гази можна прирівняти до воєнного злочину моріння голодом.
Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Турк, передає The Guardian.
За даними ООН, у Газі спостерігається катастрофічний голод серед населення, його рівень є найгіршим за поточною системою класифікації.
«Ступінь нинішніх обмежень Ізраїлю на надходження допомоги в Газу, те, як він продовжує вести бойові дії, може бути рівнозначний використанню голоду як методу війни, що є воєнним злочином», — сказав комісар.
Перед коментарем Фолькера Турка генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав дефіцит продовольства «повністю спричиненим людиною». А ще був звіт Інтегрованої класифікації продовольчої безпеки (IPC), який попередив про неминучий голод на півночі сектора Гази.
Гуманітарні організації продовжують звинувачувати Ізраїль у блокаді Гази, тоді як уряд ізраїльського премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу каже, що він сприяє наданню допомоги палестинцям, а саме ООН і гуманітарні групи винні у будь-яких проблемах щодо кількості та темпів доставки.
Питання надходження допомоги до сектора Гази стало ключовим у розбіжностях між Адміністрацією президента США Джо Байдена та Біньяміном Нетаньягу, оскільки Штати та інші країни десантують допомогу в Газу та працюють над відкриттям морського шляху з Кіпру.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці. Нещодавно Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишалися в полоні ХАМАС.
- Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору з Ізраїлем, якщо той почне наступ на місто Рафах у секторі Гази. У Єгипті попереджають, що бойові дії в цьому місті призведуть до гуманітарної катастрофи, адже закриється основний маршрут постачання допомоги на територію Гази.
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