Союзники передадуть боєприпаси, дрони й ракети для ППО. Підсумки «Рамштайну»

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Міноборони України

На базі Повітряних сил США «Рамштайн» у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Головними її темами стали боєприпаси для України, ППО і дрони.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси різних калібрів — 152, 155 і 105 мм та інші. Саме їх найбільше потребують українські Сили оборони.

Також на зустрічі обговорили ППО. Партнери запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для систем протиповітряної оборони України. Крім того, заходи з підготовки винищувачів F-16 ідуть чітко за планом.

Дрони також стали важливим питанням зустрічі. До Коаліції дронів приєдналися кілька нових країн та зробили внески. Перші результати цієї коаліції — конкретні безпілотники, які очікують в Україні в кінці березня. Також Коаліція опрацьовує можливість інвестувати в українських виробників дронів.

Значну увагу на засіданні придідиди роботі вісьмох коаліцій спроможностей — Коаліції повітряних сил, Коаліції інтегрованої ППО та ПРО, Коаліції артилерії, Коаліції бронетанкової техніки та маневреності, Коаліції морських спроможностей, ІТ коаліції, Коаліції розмінування і Коаліції дронів.

Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що впродовж майже двох років діяльності Контактна група з питань оборони України формату «Рамштайн» зібрала майже $88 мільярдів для військової допомоги Україні.

Підсумки 20-го «Рамштайну»

Бельгія готує для України пакет військової допомоги на €412 мільйонів. До нього ввійдуть 300 броньованих автомобілів Lynx LMV виробництва IVECO і три мінні тральщики класу Alkmaar.

Німеччина анонсувала новий пакет допомоги для України на €500 мільйонів. Він включатиме 10 тисяч боєприпасів до артилерії із запасів Бундесверу, 100 одиниць бронетехніки та 100 одиниць транспорту.

Також у цьому пакеті — 180 тисяч артилерійських снарядів, які є частиною чеської ініціативи з купівлі для України 800 тисяч боєприпасів. Поставки планують розпочати вже цього літа, тобто приблизно за 2—3 місяці.

Фінляндія виділить €30 мільйонів на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України. До ініціативи долучиться й Канада — виділить $29 мільйонів на боєприпаси, а також передасть велику партію приладів нічного бачення на $5,5 мільйона.

Люксембург приєднається до Артилерійської коаліції, яку очолюють Франція і Німеччина. Також країна закупить дрони для України у співпраці з Бельгією і Нідерландами та продовжить надавати ЗСУ необхідне обладнання.