Уряд затвердив розташування Національного військового меморіального кладовища

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Національне військово-меморіальне кладовище розташують на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району на Київщині. Відповідний документ затвердив уряд України.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд і площ. Це, зокрема, саме військове кладовище на 50 тисяч поховань, колумбарій, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань, а також музейний комплекс. Для затвердження концепції та архітектурного рішення НВМК проведуть архітектурний конкурс. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

У 2024 році на будівництво і функціонування Національного військового меморіального кладовища виділили 515 мільйонів гривень.