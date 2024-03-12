У Києві на станції метро «Хрещатик» відновить роботу один з вестибюлів

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У столиці з 13 березня відновить роботу ще один вестибюль станції метро «Хрещатик» — він виходить до вулиці Інститутської.

Про це повідомив «Київський метрополітен», передає Київська міська державна адміністрація.

Вестибюль працюватиме з 05:37 до 22:33. Тим часом вихід з метро на вулицю Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

Вестибюль, що веде на вулицю Архітектора Городецького, лишається зачиненим для пасажирів.

Усі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття на випадок оголошення повітряної тривоги в Києві.

Закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Тоді в КМДА припустили, що ремонт триватиме шість місяців, тобто до літа 2024 року.

Уже з 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» гілкою метро на ділянці закритих станцій. Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Також влітку 2024 року плановий ремонт проведуть на станціях метро «Почайна» і «Тараса Шевченка».

У січні зʼясувалося, що між станціями київського метро «Деміївська» і «Либідська» збудують нову ділянку тунелю замість аварійної. Планується завершити роботи восени 2024 року.