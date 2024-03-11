Фільм «20 днів у Маріуполі» знову покажуть в українських кінотеатрах

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Фото надала команда фільму / «Бабель»

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі», що здобув премію «Оскар», з 14 березня знову покажуть в українських кінотеатрах. Показ триватиме обмежений час, а розклад сеансів можна переглянути тут.

Про це повідомила пресслужба українського кінодистрибʼютора «Артхаус Трафік».

З 21 березня стартує онлайн-реліз фільму. Ще у листопаді 2023 року стрічку виклали у відкритий доступ американського YouTube, але фільм був недоступний для перегляду в Україні.

Фільм також можна придбати й подивитися на сервісах Amazon, Apple TV і Google Play Movies.

Про фільм «20 днів у Маріуполі»

Фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.