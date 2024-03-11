Фільм «20 днів у Маріуполі» знову покажуть в українських кінотеатрах
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Фото надала команда фільму / «Бабель»
Документальний фільм «20 днів у Маріуполі», що здобув премію «Оскар», з 14 березня знову покажуть в українських кінотеатрах. Показ триватиме обмежений час, а розклад сеансів можна переглянути тут.
Про це повідомила пресслужба українського кінодистрибʼютора «Артхаус Трафік».
З 21 березня стартує онлайн-реліз фільму. Ще у листопаді 2023 року стрічку виклали у відкритий доступ американського YouTube, але фільм був недоступний для перегляду в Україні.
Фільм також можна придбати й подивитися на сервісах Amazon, Apple TV і Google Play Movies.
Про фільм «20 днів у Маріуполі»
Фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.
Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.
- 11 березня 2024 року документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що отримала премію «Оскар». Фільм визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою.
- Ще до «Оскару» фільм «20 днів у Маріуполі» отримав багато нагород і світове визнання. Стрічка удостоїлася призу глядацьких симпатій на головному фестивалі незалежного кіно Sundance у 2023 році. За цей фільм його творці (Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василіса Степаненко) здобули також Шевченківську премію — найпрестижнішу нагороду за внесок у розвиток культури та мистецтва України.
- Стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні, зібравши 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд прокату. Мстислав Чернов також отримав премію Гільдії режисерів Америки.