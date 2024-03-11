З окупованих територій повернули пʼятьох дітей. Найменшій дитині — два роки
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
З окупованих територій вдалося повернули пʼятьох дітей, а також 18-річного сироту.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося декільком родинам з дітьми. Найменшому з малюків — два роки. Прокудін зазначає, що всі спогади дитини припали саме на життя в окупації.
Зараз діти й дорослі у безпеці. З ними працюють психологи та лікарі. Повернути українців допомогла організація Save Ukraine.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- У січні 2024 року президент рф володимир путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти з українським громадянством, які залишилися без батьківського піклування, можуть отримати російське громадянство за особистим рішенням путіна без урахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на території росії — відповідно, буде складніше довести цей воєнний злочин.