NBC: Республіканці в США готують свій пакет допомоги Україні у вигляді кредитів

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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон і голови ключових комітетів розробляють власний законопроєкт про допомогу Україні. У ньому частину невійськової допомоги Україні пропонують розглядати як кредит.

Про це пише NBC News з посиланням на три поінформовані джерела.

Зараз план «сирий» і далекий від повної реалізації. Проте автори законопроєкту сподіваються, що пропозиція зможе пройти в Конгресі й не відштовхне тих республіканців, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Цей законопроєкт передбачає, що як заставу для надання кредитів можуть використати конфісковані російські активи. Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майк Маккол сказав, що ця пропозиція змусить росію хоча б частково відповідати за руйнування України. План також може містити «щедру систему погашення» заборгованості.

Республіканці готові розглянути законопроект після затвердження фінансування уряду США, тобто після 22 березня. При цьому питання фінансової допомоги Україні можуть перенести на квітень, оскільки наприкінці березня Конгрес США піде на двотижневу перерву.

Американський чиновник, знайомий з позицією Білого дому, сказав журналістам, що «ця допомога краща, ніж її відсутність, але це не ідеальний варіант». За його словами, кредити стануть значним тягарем для України — це може зашкодити країні в довгостроковій перспективі й призвести до економічної кризи в майбутньому.

Видання пише, що найкращим варіантом допомоги Україні залишається пакет допомоги на $61 мільярд, який у лютому ухвалив Сенат і який відмовляється розглядати Палата представників.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, мав містити вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні

Зараз спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон каже, що законопроєкт про додаткове фінансування для України розглянуть, щойно вирішать питання з фінансуванням федерального уряду.