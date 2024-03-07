Посольство Індії в росії повідомило про загибель свого громадянина на війні в Україні

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Посольство Індії в росії повідомило про загибель свого громадянина Шрі Мохаммеда Асфана. Видання Hindustan Times пише, що він був у лавах російських військ і загинув в Україні.

Посольство у Х лише вказало, що Асфан «трагічно загинув» і його рештки буде перевезено на батьківщину.

Газета зі слів брата Асфана Імрана пише, що загиблого обдурили і завербували. Асфан дізнався про роботу в росії від YouTube-блогера Baba Vlogs. Після прибуття до Москви Асфана та двох інших індусів змусили підписати документ російською мовою — виявилось, що це був контракт з армією, але їм пообіцяли, що вони будуть працювати «помічниками» і у боях участі не братимуть.

Агенти, які вербували Асфана, казали потім його сімʼї, що він живий і перебуває на території Марʼїнки в Україні. Потім їм казали, що він поранений, але посольство вже мало дані про його загибель.

Є дані, що росіяни завербували на війну під виглядом працевлаштування доволі багато індусів — щонайменше кілька десятків. 4 березня індійська журналістка Ума Сутхір опублікувала в Х відео, на якому група з семи молодих індійських громадян у російській військовій формі просять про допомогу, оскільки їх готують до відправки у бій проти українських військ.