Bloomberg: Чеська ініціатива щодо снарядів для України майже повністю профінансована

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Союзники підготували майже все фінансування для чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України поза межами Європейського Союзу.

Про це повідомили джерела Bloomberg.

Домовленості означають, що Україна може отримати боєприпаси протягом кількох тижнів, але терміни поставки залежать від багатьох факторів, тому вони приблизні.

До чеської ініціативи сьогодні приєдналася й Латвія. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про це і додав, що це важливо для підтримки України.

Очікується, що цього тижня відбудеться дискусія міністрів оборони та закордонних справ ЄС, щоб узгодити деталі закупівлі та поставки снарядів.