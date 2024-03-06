WP: Єдина суперниця Трампа Ніккі Гейлі вийде з президентських перегонів після результатів супервівторка

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Претендентка в кандидати від Республіканської партії на посаду президента США Ніккі Гейлі планує оголосити про вихід з президентських перегонів після остаточних результатів супервівторка — попередньо, Дональд Трамп здобуває першість у щонайменше 12 штатах з 15.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, що знайомі з планами Гейлі.

Передвиборчу кампанію Гейлі вела на основі свого зовнішньополітичного досвіду (вона була постійним представником США при ООН і губернаторкою Південної Кароліни). Її кандидатуру розглядали як «зміну поколінь». Вона кинула виклик Трампу й пройшла далі за конкурентів, яких аналітики вважали більш серйозними опонентами для Трампа — до Гейлі з президентських перегонів вийшли Вівек Рамасвамі, Кріс Крісті і Рон Десантіс.

Рішення Гейлі зняти свою кандидатуру гарантуватиме, що Трамп виграє номінацію від Республіканської партії і знову зустрінеться з чинним президентом США Джо Байденом на виборах у листопаді. При цьому поразка Гейлі свідчить про те, що Трамп досі має міцну позицію в Республіканській партії і серед виборців навіть попри висунуті проти нього кримінальні звинувачення.

Ніккі Гейлі вперше перемогла Дональда Трампа на праймеріз в окрузі Колумбія. Вона отримала підтримку всіх 19 делегатів і набрала 62,8% голосів проти 33,3% Трампа.

Видання пише, що про припинення участі в президентській гонці Гейлі оголосить 6 березня в Чарлстоні (Південна Кароліна) близько 10 ранку за місцевим часом (близько 17 години за київським часом). Гейлі не оголошуватиме про підтримку якогось із кандидатів напряму, але закличе Дональда Трампа скористатися підтримкою республіканців і незалежних виборців, які за неї проголосували.

Результати супервівторка

Так званий супервівторок — ключова подія у багатомісячному процесі праймеріз. Цього дня виборці у багатьох американських штатах обирають кандидатів у президенти від обох найбільших партій.

Сьогодні партійні праймеріз, кокуси та інші види голосування відбулися в Алабамі, Алясці, Американському Самоа, Арканзасі, Каліфорнії, Колорадо, Айові, Мені, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Юті, Вермонті та Вірджинії.

За попередніми оцінками, Трамп здобуває першість у щонайменше 12 штатах з 15: Алабама, Арканзас, Колорадо, Мен, Міннесота, Массачусетс, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Техас, Вірджинія та Каліфорнія. А його конкурентка Ніккі Гейлі виграла у штаті Вермонт.

Вибори президента США

Чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден, який офіційно оголосив про намір балотуватися на другий строк у квітні 2023 року, а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024-го. Переможець попередніх виборів в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді й Південній Кароліні зазвичай виграє номінацію від партії, тому до них прикута посилена увага.