Премʼєр Денис Шмигаль: Бельгія готова виділити частину прибутку з росактивів на оборону України

Новини

Денис Шмигаль / Facebook

Бельгія задекларувала €1,7 мільярда прибутку від заморожених російських активів. Частина цих коштів піде на підтримку українських біженців та інші потреби України, зокрема і в обороні.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Бельгія задекларувала, що отримала у бюджет €1,7 мільярда прибутку від російських активів. Частково ці кошти розподілені на підтримку українських біженців у ЄС. Частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, зокрема й оборонні», — заявив він.

Шмигаль зазначив, що Бельгія спільно з партнерами готова розглядати конфіскацію активів рф і можливість передати їх Україні. Протягом цього року ці механізми будуть опрацьовувати.