Зеленський: У головкома карт-бланш на кадрові зміни у війську

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У головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського є можливість ухвалювати будь-які кадрові зміни у війську.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«У головкома карт-бланш на кадрові зміни в армії, у штабах — будь-які. Усі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт, його реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей», — сказав президент.

Також він очікує від Сирського детальної доповіді та конкретних пропозицій щодо подальших змін і дій на фронті.

Уранці 2 березня Олександр Сирський повідомив про кадрові зміни серед командирів бригад, оскільки, за його словами, деяким бригадам не вдається стримувати ворожі атаки й тримати позиції через недостатню підготовку, досвід і відповідальність командирів.