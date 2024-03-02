Космічний апарат Odysseus впав у «сплячку»

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Космічний апарат Odysseus компанії Intuitive Machines буквально впав у «сплячку» — він перестав отримувати енергію від Сонця і припинив роботу.

Про це повідомляє Intuitive Machines.

Це перший приватний космічний апарат, який успішно приземлився на Місяць після місії «Аполлон-17» у грудні 1972 року. На цей проєкт космічне агентство NASA виділило $118 мільйонів.

Однак перш ніж «заснути», Odysseus надіслав своє «прощальне» повідомлення — знімок з поверхні Місяця.

«На добраніч, Оді. Ми сподіваємося почути тебе знову», — пишуть в Intuitive Machines.

За словами інженерів, апарат виявився витривалішим, ніж очікувалося. Спершу розраховували, що Odysseus припинить роботу ввечері 28 лютого.

Перед тим, як апарат припинив роботу, Intuitive Machines повідомила, що запрограмує Odysseus так, щоб він «зателефонував додому», до наземних контролерів польоту, якщо і коли отримає достатньо сонячної енергії, щоб прокинутися. Орієнтовно, це має відбутися за три тижні, коли на місці посадки апарата зійде Сонце.

Уранці 29 лютого Intuitive заявила, що Odysseus досі працює, а диспетчери польотів намагатимуться завантажити дані з апарату, перш ніж обірветься звʼязок.