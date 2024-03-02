Міноборони почало випробовувати «плавучі» бронежилети. В чому їхня особливість
- Автор:
- Олександра Амру
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Міністерство оборони України
Міністерство оборони України розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ.
Про це повідомляє Міноборони.
Особливість такого бронежилета в тому, що при контакті з водою реагує спеціальний модуль і бронежилет спрацьовує, як рятувальний круг, не даючи військовому потонути.
Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Над ним працюють як іноземні, так і вітчизняні розробники.
Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.
«Наразі декілька зразків таких «плавучих» бронежилетів ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування», — сказав Віталій Половенко.
- Також зараз розробляють протитепловізійне пончо (накидку), яке поглинатиме інфрачервоне випромінювання. Цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів і приладів нічного бачення.
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- Раніше Міноборони також сертифікувало перший жіночий бронежилет, що враховує особливості будови жіночого тіла. У нього вигнута назовні бронеплита, звужені плечі та розширений низ. Він майже не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета й важить від 10,5 кілограма.
- 20 грудня 2023 року парламент звільнив від податку на додану вартість і мита при ввезенні в Україну комплексів радіоелектронної боротьби та пластин для бронежилетів для армії.