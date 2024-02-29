«Укрпошта» доставлятиме ліки ще в пʼятьох областях

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Укрпошта

«Укрпошта» з 1 березня доставлятиме ліки ще в пʼятьох областях — Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернігівській, а також по всій Сумщині та Донеччині. Раніше «Укрпошта» приймала та доставляла замовлення на медикаменти лише в окремих районах Сумської та Донецької областей. Відтепер ліки будуть доступні для жителів усіх прифронтових територій, де немає аптек або де вони зруйновані.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

13 лютого міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що «Укрпошта» отримала ліцензії від Держлікслужби на продаж ліків, а вже з 21 лютого почала приймати замовлення та доставляти ліки в Донецькій області й окремих прикордонних районах Сумщини.

Проєкт запустили передусім через те, що зараз багато населених пунктів України не мають доступу до аптек — їх немає або вони були зруйновані за час повномасштабного вторгнення. За даними Міністерства охорони здоровʼя, понад 20 тисяч сіл не мають аптечних пунктів.

Через «Укрпошту» можна замовити ліки за програмою «Доступні ліки», тобто безоплатно чи за нижчою ціною. Доставляють медикаменти безкоштовно протягом трьох днів.

Як замовити

Щоб оформити замовлення, треба набрати номер 0 800 300 545 і слідувати підказкам у голосовому меню. Замовлення доставлять безкоштовно за послугою «Укрпошта Експрес». Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку «Укрпошти» та через чат-бота компанії в месенджерах.