Премʼєр Польщі заявив про переговори з Україною про повне закриття кордону для торгівлі

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Польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що Україна та Польща ведуть переговори про тимчасове закриття кордону та припинення двосторонньої торгівлі.

Про це повідомляє RMF FM.

Він підкреслив, що це буде «тимчасове рішення і болюче для обох сторін».

«Я готовий ухвалювати жорсткі рішення, коли мова йде про кордон з Україною, але завжди консультуюся з Києвом, аби уникнути непотрібної напруги. Ми повинні знайти довгострокове рішення», — сказав Туск.

Водночас він анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який має пройти 29 лютого. Там Туск проведе переговори з лідерами протестуючих фермерів про «можливі субсидії на зерно та інші заходи, які дозволять якомога швидше продати польське зерно».

«Ми готові до серйозної розмови про ліміти — ті ліміти, які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні», — заявив премʼєр Польщі.

Він додав, що була спроба обмежити надходження сільгосппродукції з України — щоб безмитно потрапляло стільки ж, скільки в 2022 і 2023 роках. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022—2023 роки, а часи до повномасштабної війни.

«Ми постійно шукаємо рішення, яке захистить польський ринок від наводнення значно дешевшою сільськогосподарською продукцією. Ми хочемо допомогти Україні, але ми не можемо допустити, щоб ця допомога мала негативні наслідки для наших громадян», — заявив Туск.