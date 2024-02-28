Спікери 23 парламентів закликали Палату представників США розглянути допомогу Україні

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Спікери 23 парламентів й очільниця Європарламенту Роберта Мецола направили відкритого листа спікеру Палати представників Конгресу США Майку Джонсону. Вони просять внести на розгляд законопроєкт про виділення $60 мільярдів допомоги для України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Цей законопроєкт передали до Палати Представників і, згідно з правилами процедури, спікер Джонсон має повноваження внести його на розгляд нижньою палатою американського Конгресу.

«Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народам відчуття керованості та безпеки», — йдеться в листі.

Лист підписали спікери парламентів Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Німеччини, Нідерландів, Північної Македонії, Іспанії та інших країн. Лист залишається відкритим — до нього можуть долучитися й інші спікери парламентів, які цього бажають.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, мав містити вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні — до розгляду законопроєкту повернуться лише 28 лютого.