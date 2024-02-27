Reuters: Навальний погодився на обмін перед смертю, питанням займався олігарх Абрамович

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Померлий російський опозиціонер Олексій Навальний і його дружина знали про підготовку його обміну і погодились на це. У процесі був задіяний російський олігарх Роман Абрамович.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, дотичні до процесу.

Обмін мав відбутися в середині лютого. Спочатку за планом готувався обмін американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого тримають у вʼязниці у рф за звинуваченнями у шпигунстві, на російського офіцера ФСБ Вадима Красікова — він вбив чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Німеччині, за що відбуває довічне увʼязнення. Абрамович особисто це обговорював із путіним.

Потім до плану додали Навального. Джерела кажуть, що США, Німеччина і росія домовилися провести обмін і узгоджували деталі, але смерть Навального усьому завадила.

Російські джерела припустили, що шанси Гершковича на обмін тепер дуже малі, а Financial Times пише, що у Німеччини відпав інтерес до обміну Красікова.

Смерть Навального

16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3. Служба пише, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося — 47-річний Навальний загинув. Лідери країн Заходу одностайно поклали відповідальність за смерть Навального на режим путіна.

24 лютого 2024 року тіло Навального віддали його матері Людмилі.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Навальний помер через обрив тромбу, як і казала російська пропаганда і представники Кремля.

Хто такий Вадим Красіков

23 серпня 2019 року колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі застрелили в Берліні. У його вбивстві звинуватили росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова, його справжнє імʼя — Вадим Миколайович Красіков. Він може бути причетним до замовного вбивства в Москві в 2013 році, а також повʼязаний із ФСБ. Федеральна прокуратура Німеччини висунула уряду росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, але росія (як завжди) свою причетність заперечувала.

У грудні 2021 року Вадим Красіков отримав довічне увʼязнення. Суд дійшов висновку, що офіцер загону спецпризначення ФСБ «Вимпел» Вадим Красіков застрелив Хангошвілі за завданням невстановленого державного органу росії. Наказ же виходив від російської влади.

Хто такий Еван Гершкович

Американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в російському місті Єкатеринбург 30 березня 2023 року. Йому закидають шпигунство і збір інформації про секретне підприємство, за що загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. ФСБ каже, що він знімав одне з підприємств військово-промислового комплексу, що є держтаємницею. Наразі його тримають у СІЗО.