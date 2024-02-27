На Сумщині окупанти вдарили артилерією по правоохоронцях. Є загиблі й поранені

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Ігор Клименко / Telegram

Російські окупанти обстріляли фермерське господарство на Сумщині. На місце виїхала слідча група, щоб задокументувати наслідки обстрілу. І в цей момент росіяни знову завдали удару — прицільно били з артилерії по правоохоронцях.

Про це повідомив міністр внутрішніх срав Ігор Клименко.

Рятувальники дістали тіла двох поліцейських з-під завалів будівлі. Ще шестеро слідчих поранені, вони отримують медичну допомогу.

Ігор Клименко / Telegram

Одна із загиблих — підполковник поліції Оксана Новік, яка була начальницею відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області. Другий загиблий — це підполковник поліції Олег Юрко, що працював заступником начальника відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції та начальником слідчого відділення.

Напередодні росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Юнаківську громаду Сумської області. Через це загинуло подружжя. За кілька днів до цього російський дрон «Ланцет» влучив у житловий будинок і вбив родину з пʼяти людей.