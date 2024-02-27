У Варшаві фермери вийшли на наймасштабніші протести. Вони проти продукції з України й «зеленого курсу» ЄС

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Після початку локальних протестів польських фермерів, які стартували 20 лютого, у столиці країни Варшаві почався наймасовіший. Сьогодні, 27 лютого, у центр міста на протест вийшли приблизно 30 тисяч протестувальників.

Про це повідомляють RMF24 і Рolsat.

У центр міста зʼїхалися фермери з усієї країни. Їх підтримали шахтарі та Асоціація мисливців. Вони протестують проти імпорту продовольства з України, стверджуючи, що це підриває їхню конкурентоздатність, а також проти політики «зеленого курсу» ЄС (European Green Deal), що накладає на фермерів низку обмежень.

Аграрії влаштували марш від Палацу культури і науки до Сейму. Звідти вони йдуть до будинку уряду, щоб вкотре нагадати свої вимоги. Аграрії йдуть із прапорами Польщі, плакатами та гучними звуками. Попри заклики поліції не використовувати піротехніку, фермери кидають петарди. Деякі запалювали фаєри, а на площі Дефілад розпалили багаття.

Тим часом польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести пунктах пропуску: «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Краківець» та «Шегині». У черзі стоять майже 2 100 вантажівок. Речник ДПСУ заявив в ефірі телемарафону, що пропускають лише 2—3 вантажівки на годину. Автобуси й автівки їдуть вільно.