Сьогодні Нова Зеландія скасує першу у світі заборону на куріння для наступних поколінь

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Сьогодні Нова Зеландія скасує перший у світі закон про заборону на продаж тютюну для майбутніх поколінь.

Про це пише Reuters.

Найсуворіший у світі антитютюновий закон мав набути чинності в липні цього року. Він передбачав заборону на продаж тютюнових виробів усім, хто народився після 1 січня 2009 року. Крім того, новий закон мав би скоротити вміст нікотину в тютюнових виробах і зменшити кількість роздрібних торговців тютюном на понад 90%.

Помічник міністра охорони здоровʼя Кейсі Костелло сказав, що уряд прагне скоротити куріння, але використовує інший регуляторний підхід, щоб позбутися цієї звички та зменшити шкоду від неї.

«Незабаром я винесу на розгляд Кабміну пакет заходів, щоб розширити доступні інструменти, які допомагатимуть людям кидати палити», — сказав Костелло, додавши, що посилити мають і правила щодо вейпів.

Рішення уряду скасувати заборону різко розкритикували через його ймовірний негативний вплив на стан здоровʼя в Новій Зеландії, а також на маорі та населення Тихоокеанського регіону, які особливо багато палять.

Дослідниця Університету Отаго Джанет Хук стверджує, що скасування суперечить переконливим доказам досліджень та ігнорує заходи, які рішуче підтримують лідери маорі.

«Широкі клінічні випробування і моделювання показують, що закон про заборону стрімко підвищив би відсоток кидання паління серед курців і значно завадив б молодим людям почати палити», — сказала Хук.