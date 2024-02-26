Подоляк: Убитий пілот Максим Кузьмінов користувався планом захисту в Іспанії

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Російський пілот Максим Кузьмінов, який у серпні 2023 року викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8 АМТШ, жив в Іспанії за планом захисту і нібито з українським паспортом.

Як розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю іспанській газеті El Mund, попри те, що пілот користувався планом захисту, був змушений уникати контактів і змінити своє життя, його все одно вбили. І тому Іспанія має провести глибоке розслідування.

«Російська мафія дуже добре закріпилася в Іспанії», — сказав Подоляк.

За його словами, розслідування Іспанії має продемонструвати, хто повинен заплатити за злочин росії на іспанській землі.

Інша іспанська газета El Periódico заявила, що Максим Кузьмінов жив в Іспанії нібито з українським паспортом. Документ знайшли при пілоті, там було його фото, але імʼя та вік змінені на 33-річного Ігоря Шевченка. Також газета представила таке фото.