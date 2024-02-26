Подоляк: Убитий пілот Максим Кузьмінов користувався планом захисту в Іспанії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російський пілот Максим Кузьмінов, який у серпні 2023 року викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8 АМТШ, жив в Іспанії за планом захисту і нібито з українським паспортом.
Як розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю іспанській газеті El Mund, попри те, що пілот користувався планом захисту, був змушений уникати контактів і змінити своє життя, його все одно вбили. І тому Іспанія має провести глибоке розслідування.
«Російська мафія дуже добре закріпилася в Іспанії», — сказав Подоляк.
За його словами, розслідування Іспанії має продемонструвати, хто повинен заплатити за злочин росії на іспанській землі.
Інша іспанська газета El Periódico заявила, що Максим Кузьмінов жив в Іспанії нібито з українським паспортом. Документ знайшли при пілоті, там було його фото, але імʼя та вік змінені на 33-річного Ігоря Шевченка. Також газета представила таке фото.
- 3 вересня 2023 року вийшов фільм Головного управління розвідки (ГУР) «Збиті льотчики росії», у якому російський льотчик розповів деталі спецоперації «Синиця». Пілот Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, як вирішив перейти на бік України й викрав гелікоптер. Про саму спецоперацію стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов тоді розповідав, що на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти й були вбиті.
- 19 лютого представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив смерть Максима Кузьмінова в Іспанії. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе, і знайшли його застреленим», — казав Юсов. Іспанська преса писала, що тіло чоловіка знайшли на пандусі комунального гаража в курортній провінції Аліканте, а серед підозрюваних є кілька людей.