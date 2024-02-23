Уряд вирішив питання з грошима на створення Національного військово-меморіального кладовища
- Автор:
- Ліза Бровко
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Уряд затвердив порядок використання грошей з держбюджету на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища у 2024 році. Йдеться про 515 мільйонів.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, створення кладовища — це одне з головних завдань на цей рік для Міністерства у справах ветеранів.
Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд і площ. Це, зокрема, саме військове кладовище на 50 тисяч поховань, колумбарій, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань, а також музейний комплекс. Для затвердження концепції та архітектурного рішення НВМК проведуть архітектурний конкурс. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.
- 4 жовтня 2023 року Кабмін ухвалив рішення створити нову державну установу — Національне військове меморіальне кладовище.
- 8 грудня того ж року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 10289, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Новим місцем будівництва кладовища стане село Гатне. Раніше його планували розмістити біля селища Биківня, а перед цим — на Лисій Горі в Києві.