Зʼявились деталі вбивства пілота Максима Кузьмінова, який викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8
- Автор:
- Софія Телішевська
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Іспанська преса повідомила подробиці вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для ГУР російський гелікоптер Мі-8 АМТШ.
Газета El País пише, що тіло чоловіка з українським паспортом знайшли 13 лютого на пандусі комунального гаража в курортному місті Аліканте. Його застрелили і переїхали його ж автівкою. Поліція офіційно імені загиблого не називає, але джерела газети кажуть, що це Кузьмінов.
Агентство Europa Press додає, що документи загиблого можуть бути підробленими, правоохоронці розпочали додаткову перевірку.
Газета El Español з посиланням на джерела, які задіяні у слідстві, повідомляє про кількох підозрюваних. Їхню кількість не називають, лише зазначають, що вони довго стежили за Кузьміновим, вивчали його розпорядок дня і отримали доступ до камер у гаражі, де той паркувався. Виконавців вбивства джерела назвали фахівцями.
19 лютого представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив смерть Максима Кузьмінова в Іспанії. «З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли його застреленим», — казав Юсов. Більше деталей він не розповів. Сьогодні директор Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін заявив, що Кузьмінов був «моральним трупом», відтоді як планував свій «брудний і страшний злочин».
- 3 вересня 2023 року вийшов фільм Головного управління розвідки (ГУР) «Збиті льотчики росії», у якому російський льотчик розповів деталі спецоперації «Синиця». Пілот Мі-8 Максим Кузьмінов розповів, як вирішив перейти на бік України й викрав гелікоптер. Про саму спецоперацію стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов тоді розповідав, що на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти й були вбиті.