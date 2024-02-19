Байден готовий зустрітися з Джонсоном для обговорення допомоги союзникам

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Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном для обговорення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Bloomberg.

«Я був би радий зустрітися з ним, якщо він має що сказати», — зазначив Байден.

Це може слугувати сигналом, що Білий дім намагається активно діяти в питанні ухвалення законопроєкту про допомогу на суму $95 мільярдів.

Днями Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні та іншим союзникам. За це Майка Джонсона, який власне й оголосив дострокову перерву, Білий дім розкритикував.

Коли Сенат схвалив двопартійне фінансування допомоги союзникам, Джонсона не влаштувало, що в законопроєкті відсутні жорсткіші заходи безпеки на кордоні. Він казав журналістам, що не виноситиме документ на голосування в Палаті.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс зазначав, що Джонсон не проводить голосування за законопроєкт через політичні моменти — найімовірніше, через тиск з боку експрезидента Дональда Трампа на республіканців.