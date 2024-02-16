Кабмін погодив продаж яхти Віктора Медведчука. Її оцінюють у $200 мільйонів

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Кабінет міністрів України погодив продаж 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сімʼї Віктора Медведчука і зараз у Хорватії.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Проведення конкурсу з реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном і передане АРМА для реалізації, відбувається за погодженням з Кабміном. Продаж яхти Медведчука уряд сьогодні погодив.

АРМА переконане, що кошти від продажу яхти значно посилять державний бюджет і обороноздатність України.