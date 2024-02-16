Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон оголосив перерву в її роботі без винесення на голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. За це його розкритикував Білий дім.

Про це пише The Hill.

Перед цим Сенат схвалив двопартійне фінансування допомоги союзникам, проте Джонсон заявив, що в законопроєкті відсутні жорсткіші заходи безпеки на кордоні, тому він не винесе його на голосування.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс стверджував у доповідній записці, яку отримав The Hill, що Майк Джонсон завчасно розпочав перерву для Палати представників, щоб не голосувати за законопроєкт, «замість того щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці».

Голосування за законопроєкт про допомогу союзникам мало відбутися 16 січня, але його скасували. Палата представників повернеться до роботи 28 лютого.

Після цього президент США Джо Байден написав: «Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута».

За словами Ендрю Бейтса, Джонсон не проводить голосування за законопроєкт через політичні моменти. Найімовірніше, ідеться про тиск з боку експрезидента Дональда Трампа на республіканців.

Тим часом Майк Джонсон заявив, що Джо Байден відмовився від переговорів з ним щодо цього законопроєкту.