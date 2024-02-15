Стеження за Bihus.Info: трьох учасників операції перевели в зону бойових дій

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Трьох учасників операції зі стеження за журналістами Bihus.Info — Ігоря Кравченка, Євгена Коноваленка і Тараса Садовника — перевели в зону бойових дій на сході країни для оперативно-бойових завдань. Це було наказом очільника СБУ Василя Малюка.

Про це СБУ повідомила журналістам у відповідь на їхній запит.

Також журналісти поцікавилися, хто наразі виконує обовʼязки керівника Департаменту захисту національної державності після звільнення Романа Семенченка. В СБУ назвали Андрія Іщука.

На колажі Ігор Кравченко і відповідь від СБУ. bihus.info

Що за історія між Bihus.Info та СБУ?

6 січня 2024 року на маловідомому ресурсі «Народна правда» зʼявилися відео і матеріал про те, як деякі співробітники Bihus.Info вживають наркотики на корпоративі в заміському комплексі «Українське село» під Києвом. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував того ж дня — він сказав, що на відео були не журналісти, а оператори, яких за це звільнили. А головне — за командою проєкту кілька місяців незаконно стежили майже рік.

Журналісти звернулись до СБУ, поліції та прокуратури, а також провели власне розслідування, яке вийшло 5 лютого. Розслідувачі заявили, що за журналістами стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ — в операції брали участь понад 30 людей. Уже тоді звільнений голова Департаменту Роман Семенченко в телефонній розмові не спростовував причетності ДЗНД до цієї операції. Журналісти Bihus.Info заявили, що стеження за ними тривало й останніми днями.

В СБУ відреагували на розслідування — на сайті зʼявилося повідомлення від голови спецслужби Василя Малюка. У ньому йдеться, що це була «операція проти наркозлочинності». Операторку Bihus.Info звинуватили в тому, що вона «причетна до поширення наркотичних речовин». Але публікація відео в медіа — це неприпустимо, тому керівника ДЗНД Романа Семенченка звільнили ще 31 січня.

Справу про стеження за журналістами Bihus.Info передали ДБР — це пояснили тим, що до стеження за журналістами можуть бути причетні працівники правоохоронного органу. Тим часом Офіс генпрокурора розслідує перешкоджання діяльності журналістів.

Редакція Bihus.Info впевнена, що наказ ДЗНД стежити за редакцією давали з Офісу президента, який ніяк цю ситуацію не коментував.