Вірменія й Азербайджан обмінялися звинуваченнями в обстрілах кордону. Є загиблі

Новини

Flickr / angelique sanossian

Міністерство оборони Вірменії заявило, що двоє вірменських військовослужбовців загинули через обстріл прикордонної зони зі стрілецької зброї з боку Збройних сил Азербайджану. Також є поранені.

Цей інцидент відбувся через день після того, як Державна прикордонна служба Азербайджану повідомила про поранення азербайджанського військового від вірменського вогню в тій же зоні кордону.

У Міноборони Азербайджану зазначили, що ввечері 12 лютого підрозділи Збройних сил Вірменії обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії в напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району.

Азербайджанське медіа Oxu написало, що обстріл вірменських позицій був операцією «Відплата», яку провели підрозділи Державної прикордонної служби.

Ця перестрілка стала найсерйознішим зіткненням на кордоні між Вірменією та Азербайджаном після того, як останній повернув собі Нагірний Карабах.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан сперечаються за Нагірний Карабах понад століття. Кожна з країн вважає район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії.

У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану в межах Нагірно-Карабаської автономної області та частини прилеглих до неї територій Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникали збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану, але заселений вірменами.

Азербайджан 19 вересня 2023 року оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карбаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починав реінтеграцію регіону.