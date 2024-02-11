У Ліонському музеї екоактивістки облили супом картину Клода Моне

Новини

У Ліонському музеї красних мистецтв дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire облили супом картину «Весна» французького художника-імпресіоніста Клода Моне. У такий спосіб вони вирішили привернути увагу до кліматичної кризи і проблем у сільськогосподарському секторі Франції.

Про це повідомив сам активістський рух Riposte Alimentaire.

Після цього міська влада регіону Овернь-Рон-Альп заявила, що обидвох активісток заарештували й притягнули до відповідальності.

«Немає жодного виправдання нападу на витвір мистецтва, який є частиною спадщини французького народу», — йдеться у заяві.

«Ця весна буде єдиною, яка у нас залишиться, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники? Про що ми мріятимемо, якщо весни більше не буде?» — скандували активістки.

Мер Ліона Грегорі Дусе висловив жаль з приводу «дій, спрямованих проти картини Моне». Водночас він додав, що занепокоєння з приводу екології «в умовах надзвичайної кліматичної ситуації» є «законним».