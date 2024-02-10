З окупації повернули ще одну дитину
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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З тимчасово окупованої території Запорізької області повернули дитину. До Мінреінтеграції звернулася жінка, яка просила допомогти повернути її доньку.
Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.
На момент початку повномасштабної російсько-української війни дитина гостювала у бабусі та дідуся на Запоріжжі. Їм не вдалося одразу виїхати через хворобу бабусі — її не можна було перевозити. Батькам теж було ризиковано забирати доньку.
Мати дівчинки звернулася по допомогу, коли бабуся померла. Повернення відбувалося в межах проєкту «Шлях додому».
У Мінреінтеграції додають, що якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або в рф, потрібно повідомити про це за телефоном (050) 562-03-13 або звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- У січні 2024 року президент рф володимир путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти з українським громадянством, які залишилися без батьківського піклування, можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на території росії — відповідно, буде складніше довести цей воєнний злочин.