З окупації повернули ще одну дитину

Новини

З тимчасово окупованої території Запорізької області повернули дитину. До Мінреінтеграції звернулася жінка, яка просила допомогти повернути її доньку.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

На момент початку повномасштабної російсько-української війни дитина гостювала у бабусі та дідуся на Запоріжжі. Їм не вдалося одразу виїхати через хворобу бабусі — її не можна було перевозити. Батькам теж було ризиковано забирати доньку.

Мати дівчинки звернулася по допомогу, коли бабуся померла. Повернення відбувалося в межах проєкту «Шлях додому».

У Мінреінтеграції додають, що якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або в рф, потрібно повідомити про це за телефоном (050) 562-03-13 або звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.