Польські фермери заблокували пункт пропуску «Медика — Шегині» на кордоні з Україною. Жоден транспорт не може проїхати

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Польські фермери заблокували пункт пропуску «Шегині», жоден транспорт не може проїхати ні до Польщі, ні в Україну.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

Як зазначив Демченко, польські прикордонники близько 10:10 ранку повідомили українським колегам, що фермери почали блокувати рух перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині».

Приблизно сотня людей і 50 транспортних засобів заблокували підʼїзний шлях до кордону. Вони стоять за кількасот метрів від пункту пропуску і блокують рух на виїзд і на вʼїзд до Польщі. Не можуть проїхати як вантажівки, так і легковики з автобусами, заявив речник.

Ще вчора у ДПСУ застерігали, що поляки відсьогодні заблокують три пункти пропуску — «Ягодин», «Рава-Руська» і «Шегині». Поки що на інших двох пунктах рух відбувається вільно, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Також угорські прикордонники попереджали про те, що сьогодні до польських страйкарів можуть приєднатися й угорці. Ймовірно, вони влаштують протест на автошляху до пункту пропуску «Захонь» навпроти українського «Чоп (Тиса)». Попередньо, страйкарі не блокуватимуть дорожній рух.

За інформацією ДПСУ, з 12 лютого також можливе ускладнення руху для вантажівок ще на двох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні — «Устилуг» та «Угринів».

Що відомо про нові страйки

Раніше польські фермери оголосили про новий загальнонаціональний страйк — планують до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною.

Польські й угорські фермери не згодні з наміром Європейської комісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України. Режим не такий ліберальний, як у минулі два роки, і враховує особливості фермерів ЄС.

Нові автономні торгові заходи фактично передбачають квоти на найчутливіші продукти — мʼясо птиці, яйця і цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них введуть мита. Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина вимагали від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Єврокомісія їм відмовила, проте казала про плани запровадити додаткові гарантії щодо обмеження експорту українського продовольства.

Україна, зі свого боку, змінила правила експорту сільгосппродукції до вищевказаних пʼяти країн ЄС. За порушення підприємців позбавлятимуть верифікації на шість місяців. Однак сусідів і це не влаштовує.