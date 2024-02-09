Секретар РНБО: Українських полонених в російському Іл-76 не було

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Юлія Вебер / «Бабель»

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтервʼю Бабелю заявив, що в росії дійсно зазнав катастрофи літак Іл-76, але, за його словами, українських військовополонених у ньому не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.

«Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості», — наголосив Данілов.

На його думку, росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки.

«Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка», — сказав секретар РНБО і додав, що в сучасному світі нічого приховати не можливо.

Що сталося з російським Іл-76

Вранці 24 січня в Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу і троє супровідників. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, рф не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгорода під час обмінів, але цього разу промовчала. До моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл, а російським рятувальникам не дозволили оглянути місце події.

Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, щоб зменшити міжнародну підтримку.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.